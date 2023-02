São Sebastião: 'Ninguém precisa pagar R$ 90 por água, pelo amor de Deus', diz Tarcísio

Após relatos feitos por moradores e pela imprensa de que comerciantes estariam cobrando quase R$ 100 pela garrafa de um litro de água em São Sebastião, a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) enviou 40 mil garrafas de água, 108 mil copos e 30 mil litros em caminhões para a cidade. O município foi o mais afetado pelas fortes chuvas que caíram no litoral norte de São Paulo, no último final de semana.

Nesta quarta-feira, o governador do Estado, Tarcísio de Freitas confirmou que o abastecimento de água para as cidades do litoral norte afetadas pelos temporais foi completamente retomado pela Sabesp.

VEJA MAIS

Segundo ele, todas as estações de tratamento de água já foram religadas. "A última restabelecida foi a de Boiçucanga porque tínhamos ali um problema de energia e estamos fornecendo água mineral em todos os pontos de abrigo", declarou. "Ninguém precisa pagar pela água. Ninguém precisa pagar R$ 90, R$ 100 por água mineral, pelo amor de Deus. Todas as ligações foram restabelecidas, toda as estações de tratamento estão funcionando”, completou o governador.