Turistas pagam até R$ 30 mil por resgate via helicóptero no Litoral Norte de São Paulo

Turistas ilhados estão pagando até R$ 30 mil para serem resgatados de helicóptero no Litoral de São Paulo onde um temporal casou uma série de desmoronamentos no último fim de semana deixando ao menos 44 mortos e centenas de pessoas desabrigadas e desalojadas na região, de acordo com o mais recente balanço do governo do Estado de São Paulo.

Um dos lugares de onde as aeronaves saem é um heliponto do Sertão de Camburi, em São Sebastião. A localidade fica próxima da Vila do Sahy, uma das áreas mais atingidas pelo temporal, onde equipes de resgate ainda procuram por vítimas sob a lama e os escombros.

Os turistas disseram que cada helicóptero chega a cobrar entre R$ 20 mil e R$ 30 mil para levar oito pessoas de São Sebastião para São Paulo. Os helicópteros estão saindo da capital em direção ao litoral.

“Tenho casa em Camburi há muitos anos. Perdi toda a minha casa, alagou, cortei meu pé. Meu carro eu também perdi. São oito empresários que estão pagando a aeronave”, declarou ao site o bancário Flávio Prado.

Na volta da capital, os mesmos helicópteros trazem para São Sebastião mantimentos para os moradores que sofreram mais o impacto das fortes chuvas.

(Luciana Carvalho, estagiária da Redação sob supervisão de Keila Ferreira, Coordenadora do Núcleo de Política).