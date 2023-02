São Sebastião: Criança de 3 anos é encontrada viva no colo da mãe, que morreu em deslizamento

Um menino de 3 anos foi encontrado debaixo dos escombros de sua casa, na Vila Sahy, em São Sebastião, no colo da mãe, que morreu durante um deslizamento provocado pelas fortes chuvas que atingiram o município, localizado no litoral norte de São Paulo. Ao lado da mãe e do garoto, estava o pai do menino, também sem vida. Outros dois filhos do casal estão desaparecidos.

"Eles (pais) morreram com o entulho por cima, mas a criança conseguiu ficar de lado. Precisamos de 15 pessoas para fazer o resgate", contou o voluntário Alessandro Conceição, que fazia parte da equipe que realizou o resgate e ouviu o menino gritando por socorro.

"Ele está bem agora. Ontem, quando eu cheguei, ele não conseguia abrir os olhos e estava com a boca inchada. Ele dormiu e acordou chorando, mas hoje o fisioterapeuta andou com ele e a recuperação evoluiu", disse o tio do menino, Benedito Gomes da Silva, que também mora na Vila Sahy e perdeu a casa.

Benedito é irmão de Maria da Conceição Gomes da Silva, que morreu ao lado do marido Ariel, e agora vai lutar pela guarda do sobrinho. "Quero ficar com ele e vou lutar por isso. Minha família toda é do Piauí, minha mãe e meus irmãos lá estão interessados, mas o Conselho Tutelar vai vir aqui amanhã. Eu não vou deixar meu sobrinho ir embora", contou.