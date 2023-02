Apoiador de Bolsonaro nas eleições 2022, prefeito de São Sebastião faz post em agradecimento a Lula

O prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto (PSDB), usou suas redes sociais para agradecer o "apoio e respeito" do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao município, diante da tragédia causada pelas fortes chuvas que afetaram áreas do litoral norte de São Paulo. "Não consigo descrever em palavras o sentimento que está dentro de mim neste momento", inicia o texto publicado por Felipe Augusto.

"O apoio e respeito do @LulaOficial a cidade de São Sebastião/SP, vem como combustível para lutarmos até o último minuto em busca de vidas dentro deste cenário devastador que estamos enfrentando!", completou o tucano.

Em seu Intagram, ele ainda publicou um vídeo em que o presidente fala sobre a ajuda à cidade.

Lula interrompeu sua folga de Carnaval na Bahia e viajou para o litoral paulista acompanhado dos ministros Jader Filho (Cidades) e Waldez Góes (Integração e Desenvolvimento Regional) depois do temporal que caiu em São Sebastião e outros municípios da região. Das 44 mortes confirmadas até a manhã desta terça-feira (21) por causa das chuvas, 43 foram registradas em São Sebastião e uma em Ubatuba.

No segundo turno da eleição presidencial de 2022, Felipe Augusto declarou apoio ao ex-presidente e então candidato à reeleição Jair Bolsonaro (PL). Veja:

Lula

O petista também usou as redes sociais para comentar sobre a cooperação entre os governos federal, estadual e municipal. Lula publicou uma foto ao lado do governador de São Paulo Tarcísio de Freitas (Republicanos), ex-ministro de Bolsonaro, e Felipe Augusto. "A parceria que estamos fazendo aqui é uma fotografia do nosso trabalho conjunto. Unidos seremos muito mais fortes e São Sebastião será recuperada muito mais rápido. Contem com o governo federal", escreveu.