Vladmir Putin expressa condolências a Lula pela tragédia em São Paulo provocada pelas chuvas

O presidente da Rússia, Vladmir Putin, prestou condolências ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pela tragédia que assola o estado de São Paulo. Até o momento, São Sebastião, a cidade mais castigada na região, registrou 35 mortes, além de um óbito de uma criança de 7 anos em Ubatuba.

O governo russo afirmou, no canal do Kremlin no Telegram, que o líder enviou mensagem de condolências ao presidente brasileiro. “Vladimir Putin enviou uma mensagem de condolências ao presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, pelas consequências devastadoras dos alagamentos em São Paulo”, informa a mensagem.