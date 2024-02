Equatorial Pará orienta clientes sobre direitos e deveres

Para manter o fornecimento de energia elétrica com qualidade e segurança, a Equatorial Pará tem diversas diretrizes a seguir que resultam nos direitos dos clientes. Entretanto, para que o processo funcione da melhor maneira, é necessário que os consumidores também cumpram deveres.

Um dos principais deveres do cliente é manter e adequar as instalações elétricas internas da casa de acordo com os padrões de segurança. Para isso, é fundamental que o consumidor contrate um eletricista capacitado para realizar a vistoria periódica e fazer, caso necessário, possíveis alterações no sistema elétrico. Além disso, compete ao consumidor garantir, aos representantes da Equatorial Pará, livre acesso à área que contém o medidor de energia. Outro ponto importante é manter dados cadastrais atualizados, além de realizar o pagamento de faturas a fim de evitar a descontinuidade do fornecimento de energia.

Direitos dos clientes

Receber energia elétrica com continuidade e qualidade asseguradas, receber a fatura de energia com, pelo menos, cinco dias úteis antes de seu vencimento, ser informado sobre desligamentos programados e, ao não realizar o pagamento, receber um aviso com 15 dias de antecedência sobre a suspensão do fornecimento de energia são alguns dos direitos dos consumidores, para que tenha posse de todas as informações pertinentes sobre o fornecimento de energia e acesso a suporte, quando necessário.

De acordo com o gerente de relacionamento com o cliente da Equatorial Pará, Jorivaldo Taveira, a existência dos direitos e deveres garante a melhor experiência do consumidor.

“É importante que nosso cliente saiba que deve cumprir com seus deveres, mas que também tem direitos garantidos e assistidos”, afirma Jorivaldo.

Confira mais direitos:

- Ter o serviço de atendimento telefônico gratuito 24 horas;

- Receber informações e orientações sobre redução do desperdício e de segurança na utilização da energia;

- Ser informado de forma objetiva sobre o que será feito em relação às suas solicitações e reclamações;

- Ter energia elétrica religada, no prazo máximo de 24 horas para área urbana ou 48 horas para a área rural, observadas as Condições Gerais de Fornecimento;

Confira mais deveres:

- Informar corretamente qual atividade é exercida na unidade consumidora (comércio, residência, etc.);

- Informar à Equatorial Energia Pará, imediatamente, em caso de avaria ou queima do medidor;

- Responder pela guarda e integridade dos equipamentos de medição quando instalados no interior de sua propriedade;

- Informar à distribuidora sobre a existência de pessoa residente que use equipamentos elétricos indispensáveis à vida na unidade consumidora;

- Consultar a distribuidora quando o aumento de carga instalada da unidade consumidora exigir a elevação da potência disponibilizada;

- Ressarcir a distribuidora, no caso de investimentos realizados para o fornecimento da unidade consumidora e não amortizados, excetuando-se aqueles realizados em conformidade com os programas de universalização dos serviços.

Para mais informações sobre o tema, acesse a cartilha do Cliente da Equatorial Pará.