Desligamento programado: saiba mais sobre o serviço da Equatorial Pará

A Equatorial Pará investe constantemente em melhorias estruturais e na expansão de rede para garantir a continuidade, qualidade e segurança do serviço no estado, com o intuito de reduzir ocorrências de falta de energia, além de possíveis acidentes. Por isso, para que mudanças estruturais e manutenções preventivas sejam realizadas é necessário que o fornecimento de energia seja interrompido nas áreas próximas aos procedimentos. No entanto, essas interrupções são temporárias e, na maioria das vezes, em apenas alguns trechos de bairros.

O desligamento programado tem um cronograma pré-definido, com horário e local que ocorrerá a manutenção. Todas essas informações chegam aos consumidores, com antecedência, por meio de rádio, carta (para os clientes comerciais, hospitais, indústrias, igrejas, entre outros), carro-som, site e redes sociais oficiais da Equatorial Pará.

As principais atividades de manutenção envolvem substituições de postes e de componentes da rede; implementação de novas tecnologias; inspeções técnicas; entre outras e exigem períodos e horários específicos para que sejam realizados.

Qualidade da rede

O gerente de relacionamento com o cliente da Equatorial Pará, Jorivaldo Taveira, ressalta que o desligamento programado é essencial para manter o bom desempenho do serviço.

“O desligamento programado é um meio para aprimorar a qualidade da rede e, também, de garantir a segurança dos nossos clientes e colaboradores, para que, assim, os serviços de manutenção, possam ser realizados com agilidade e eficiência, mantendo assim a qualidade da rede elétrica nos locais necessários”, comenta Jorivaldo.

Segurança

A orientação aos consumidores é de que não mexam nem realizem quaisquer serviços na rede elétrica durante o período de desligamento, pois a energia pode voltar antes do previsto. Além disso, recomenda-se o desligamento do disjuntor geral durante a manutenção, a fim de evitar possíveis imprevistos.

“Redes energizadas por geradores, ligações clandestinas entre outros procedimentos sem aval da Equatorial podem causar acidentes, por isso, desligar o disjuntor garante mais segurança durante o procedimento”, finaliza Jorivaldo.

Vale ressaltar que em caso de atendimento de uma demanda emergencial, a manutenção programada poderá ser adiada temporariamente e a Equatorial Pará informa uma nova data para que os clientes possam se organizar.