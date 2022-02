Confira dicas para declarar imposto de renda; prazo começa em março

O período para declaração do Imposto de Renda tradicionalmente inicia no começo do mês de março, estendendo-se até o final de abril. Para 2022, a Receita Federal do Brasil (RFB) ainda não divulgou informações sobre o calendário de datas da declaração, nem se haverá alguma mudança na faixa de renda com declaração obrigatória.

A única informação já divulgada é em relação ao prazo para a entrega das declarações de rendimentos por parte das empresas e instituições financeiras. Mesmo assim, é importante já começar a se preparar para não deixar nada de fundamental para a última hora, segundo a contadora Alice Corrêa.

"Temos todos os anos aquelas pessoas que se atrasam, se enrolam no fim”.

Quais documentos são necessários para a declaração de imposto de renda?

De acordo com a contadora, já é bom ficar atento aos documentos mais importantes: rendimentos recebidos dos empregadores,

contratantes de serviços,

ex-empregador para quem foi desligado da empresa em 2021. “Esse tem que ir atrás porque nem sempre mandam”, destacou a contadora.

informe do INSS para aposentados e aluguéis recebidos;

informes de rendimentos bancários. Que podem ser acessados facilmente nos serviços digitais dos bancos, via aplicativo mesmo

Como não cair na malha fina da Receita Federal?

Corrêa lembra que a garantia de não cair na malha fina só vem para quem faz uma declaração transparente, sem esconder absolutamente nada da Receita. Ela conta que mesmo ativos não tradicionais devem ser declarados.

"Todos os nossos dados são cruzados com a tecnologia de diversas instituições públicas, então não há como escapar. Hoje em dia existem muitos investimentos digitais, como criptomoedas, NFT. Tudo isso entra na conta", afirma ela, que também lembra da importância de manter sempre em dia comprovantes de despesas médicas, com instrução e educação, doações e pensões pagas, tanto do declarante quanto dos dependentes.

E se o contribuinte não conseguir fazer a declaração sozinho?

Ano após ano, Alice vê algumas dificuldades se repetirem entre os contribuintes. Ela fala que sempre recebe clientes que tentam fazer a declaração sozinho e não conseguem. Na opinião da contadora, é importante estar atento às instruções do site oficial da Receita.

"Caso isso não seja o suficiente e a pessoa não possa procurar um profissional da área de contabilidade, existe o Núcleo de Apoio Fiscal, um projeto gratuito da Receita que tem parceria com instituições de ensino para tirar dúvidas e auxiliar no processo", indica.

Em Belém, o Núcleo funciona na Faculdade Ciências Contábeis da Universidade Federal do Pará, no bairro do Guamá, sempre às quartas-feiras e quintas-feiras, das 9h às 12h e das 14h às 17h.

De acordo com a Alice, um problema que tem se agravado nas declarações anuais são as despesas médicas. Ela conta que para não cair na malha fina por conta delas é importante indicar corretamente as procedências, documento hábil da despesa, comprovante de pagamento e a indicação do beneficiário (se o próprio declarante ou dependente) e a previsão legal. Na opinião dela, quanto mais cedo a declaração for entregue, melhor.