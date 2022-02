Receita Federal divulga prazo para declaração do imposto de renda; veja as datas

O prazo de entrega da declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2022 (ano-base 2021) começa às 8h do dia 7 de março e vai até as 23h59 do dia 29 de abril. As informações foram divulgadas pela Receita Federal, nesta quinta-feira (24).

VEJA MAIS

Em todo o País, são esperados 34,1 milhões de declarações, o mesmo número de documentos recebidos em 2021.

A recomendação é que os contribuintes se antecipem e separem os documentos o quanto antes, uma vez que quem entrega nos primeiros dias do prazo tem mais chances de entrar nos primeiros lotes de restituição.