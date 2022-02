Veja como declarar exames de Covid-19 no Imposto de Renda

Exames de diagnóstico da Covid-19 feitos em hospitais, clínicas e laboratórios em 2021 poderão ser deduzidos do Imposto de Renda de 2022. No entanto, a determinação não inclui aqueles feitos em farmácias, mesmo com nota fiscal, informou a Receita Federal. As informações são do portal Folhapress.

As declarações do Imposto de Renda 2022 poderão ser enviadas a partir do início de março, mas a data ainda será divulgada pela Receita.

O contribuinte deve ter os comprovantes de pagamento dos testes feitos nos hospitais, clínicas e laboratórios, caso seja solicitado pelo fisco, e ficar atento para declarar corretamente o valor pago, além do número do CNPJ da clínica, hospital ou laboratório para não cair na malha fina. O passo a passo é o mesmo para declarar outras despesas médicas.

VEJA MAIS

O governo anunciou nesta semana que a declaração servirá também como prova de vida para segurados do INSS, como aposentados e beneficiários do BPC (Benefício de Prestação Continuada).

Declaração simples ou completa?

Ao fazer a declaração, o programa da Receita mostra qual o modelo mais vantajoso, se o simplificado ou o completo. Pelo modelo completo, as deduções permitidas em lei que forem declaradas pelo contribuinte interferem no valor do imposto a pagar ou da restituição a receber. Para gastos com saúde não há limite de valor a ser declarado, mas falhas ao informar essas despesas costumam estar entre os principais motivos que levam o contribuinte à malha fina.

O contribuinte também pode deduzir gastos com educação (ensino oficial), e com dependentes, por exemplo, mas ambas são deduções com limite anual. O contribuinte também deve informar se a despesa é sua ou de algum dependente que consta na declaração do IR.

A Receita recomenda que os comprovantes de todos pagamentos declarados sejam guardados em forma física ou digital por pelo menos cinco anos.

Passo a passo: como declarar o exame de Covid-19 no IR