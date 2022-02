Confira os documentos para declarar o Imposto de Renda 2022

Os contribuintes que vão declarar o Imposto de Renda de 2022 devem reunir a documentação com certa antecedência, evitando assim, cair na malha fina da Receita Federal. O prazo final vai até o mês de abril, mas, pode ser que a data seja estendida por causa da pandemia. Por isso, é importante saber quais documentos necessários para realizar o procedimento. Veja o que pode e como declarar o IR 2022:

Quais os documentos pessoais são usados no Imposto de Renda 2022?

Na declaração do IR, o contribuinte precisa do CPF, comprovante de endereço, título de eleitor, última declaração do imposto (se houver), número da conta e agência bancária para receber a restituição do valor e o nome, CPF e data de nascimento de dependentes e cônjuges (se houver também).

Todos os comprovantes de rendimentos e gastos devem ser referentes ao ano de 2021.

Saiba o declarar no Imposto de Renda de assalariados, aposentados do INSS e autônomos:

Para assalariados de empresa pública ou privada , comprovante de rendimento, onde deve estar o valor recebido no ano e desconto previdenciária;

, comprovante de rendimento, onde deve estar o valor recebido no ano e desconto previdenciária; Para autônomos, recibos de pagamentos prestados a pessoas físicas.

Quais documentos colocar no Imposto de Renda quando se tem dependentes?

Para quem vai incluir filhos, marido ou esposa, pais, avós ou outros dependentes no IR, a pessoa precisa ter o CPF de cada um deles. No caso da escola das crianças e os gastos com saúde, é necessário ter o recibo de pagamentos. Nas escolas, o valor deve ser anual.

Já em consultas médicas, exames e dentistas, precisa ser informado o nome e o número do CPF do profissional ou da clínica.

O que precisa para declarar no IR o plano de saúde?

Para colocar o valor gasto em plano de saúde no Imposto de Renda, a pessoa precisa entrar no site do plano e ter acesso ao comprovante de pagamento. Vale ressaltar a importância de conferir os valores para não errar e cair na malha fina.

Quais os documentos necessários para declarar venda de carro, imóvel ou outros bens no Imposto de Renda?

Quem for declarar a venda de imóveis ou automóveis deve ter os contratos, as escrituras e as notas fiscais, assim como os recibos, em mãos. Estes documentos devem conter o CPF ou CNPJ do comprador e vendedor, o valor da negociação e a forma de pagamento.

Quais os documentos necessários para declarar no Imposto de Renda os bens financiados?

Para declarar no IR, a pessoa precisa informar o banco, o montante financiado, o valor da entrada e as prestações. Além do rendimento da negociação.

Quais documentos usar para declarar a casa própria, financiada ou quitada no Imposto de Renda?

Para quem tem casa própria, financiada ou quitada ,deve colocar no IR a folha do carnê de pagamento do IPTU, que é a folha inicial do carnê de pagamento do imposto.

O que os microempreendedores individuais (MEI) devem declarar no Imposto de Renda?

Os microempreendedores devem colocar:

Notas fiscais e recibos emitidos para comprovação da receita e cálculo do lucro;

CNPJ do MEI;

Nome da empresa do MEI;

Outros documentos que devem entrar no Imposto de Renda:

Recibos de pensão alimentícia devem estar com quem ganhou a renda;

Documentos que comprovem doações e heranças também são necessários;

Quem fez doações deve ter os comprovantes;

O contribuinte que tem dívidas, como crédito consignado, tem que pegar o informe de rendimentos com a instituição financeira.

