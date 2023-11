Conexão e Mercado recebe Armando Contente, CEO da Casa Contente

No bate-papo desta quarta-feira (22), o videocast Conexão Mercado, apresentado por Bel Soares, recebe o empresário Armando Contente, CEO da Casa Contente, para contar sobre os bastidores do negócio e compartilhar com o público um pouco sobre a sua jornada e experiências no varejo paraense. O episódio será publicado no LibPLay.

Fundada em 2013, a loja de artigos para o lar se propõe a ir além das vendas tradicionais, mas busca proporcionar uma experiência de compra acolhedora ao cliente, revela o empresário. “Nosso diferencial está no atendimento personalizado e na capacidade de entender e satisfazer as necessidades da sua casa, logo ter seu canto bem atendido.”

Armando diz que a participação no programa foi muito enriquecedora e proporcionou discussões profundas sobre o mercado e ainda possibilitou esclarecer alguns mitos sobre o seu negócio.

“Conseguimos desmistificar alguns mitos relacionados à nossa empresa, proporcionando uma visão mais clara e realista do que é a Casa Contente. Além disso, foi uma chance de abordar os desafios associados à expansão, profissionalização e métodos de governança em empresas familiares. Estes são aspectos fundamentais, não apenas para nós, mas para todas as empresas paraenses que, em algum momento, passarão por processos similares”, aponta o CEO.

A trajetória de Armando Contente como empresário começou com uma iniciativa familiar que foi fundada com o propósito de não ser apenas mais uma loja, mas atuar com foco em inovação e excelência no atendimento.

“A Casa Contente tem buscado ser uma referência no varejo paraense, expandindo em variedade de produtos e serviços. Meu percurso no mundo dos negócios foi fortemente embasado pela formação em Administração com ênfase em Comércio Exterior e um MBA em Estratégia Corporativa pela Business School São Paulo. Essa educação me proporcionou uma visão ampla para estratégias de negócios e liderança”, ressalta.

Armando também participou de projetos internacionais, como o Projeto Sócrates, de uma universidade privada, por parte do Núcleo de Inovação e Empreendedorismo Júnior (NIEJ) nos EUA, que abordou sobre gestão e inovação.