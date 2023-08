Bel Soares entrevista Oswaldo Mendes, no ‘Conexão Mercado’

O videocast Conexão Mercado, do portal O Liberal, lança o último episódio da 1ª temporada nesta quarta-feira, 23, às 20h. A apresentadora Bel Soares encerra o primeiro ciclo de entrevistas com o pioneiro da publicidade paraense, Oswaldo Mendes, fundador da agência Mendes Publicidade, que possui 62 anos de história. O Conexão Mercado retorna em setembro com novidades.

O jornalista e publicitário Oswaldo Mendes está com 94 anos. Ele ainda está cheio de disposição e criatividade. “Me impressionou que ele é extremamente ativo. Vai para agência todos os dias e ainda participa do processo de criação”, revela Bel.

Durante a entrevista, ele contou muitas histórias curiosas da profissão e da vida pessoal, como o encontro com Albert Einstein, falecido em 1955. O encontro aconteceu quando Mendes estava com 19 anos e integrava uma comitiva de estudantes que viajou aos Estados Unidos, onde o físico alemão estava. A foto do célebre encontro é apresentada aos internautas no videocast.

Além dos fatos inusitados, Oswaldo Mendes deu conselhos à nova geração de profissionais da da publicidade. Ele disse que considera fundamental a leitura diária, de livros e de jornais, e, inclusive, ele contou que costuma ler mais de um livro ao mesmo tempo, além de fazer questão que o jornal impresso chegue cotidianamente às mãos dos jovens profissionais que trabalham em sua agência.

Além disso, o veterano avaliou que a nova geração precisa se dedicar mais à pesquisa, a se aprofundar nos assuntos em lugar de esperar o acesso fácil das informações. E que, para evoluir na publicidade ou em qualquer profissão, é necessário saber ouvir críticas sem levar para o lado pessoal.

Temporada

A primeira temporada, que vinha sendo exibida desde janeiro deste ano, reuniu 18 episódios com entrevistados ilustres, como os publicitários Pedro Galvão, da Galvão Comunicação; Orly Bezerra, da Griffo Comunicação; e César Paes Barreto, da CA Comunicação; e os empresários Oscar Rodrigues, do Grupo Líder; Claudinho Batista, da Jurunense; Izabela Ferreira, presidente do Conselho da Mulher Empresária; e Neuza Rodrigues, do Grupo Mulheres do Brasil; entre outros.

“A gente vai abrir a 2ª temporada em novo estúdio. O videocast passará a ser gravado no estúdio de vidro existente dentro da redação do jornal O Liberal”, antecipa Bel Soares. Segundo a jornalista, o programa também vai ganhar também um novo formato, com a estreia do quadro ‘Giro do Conexão’, que vai cobrir eventos e exibir entrevistas nacionais realizadas por videoconferência.

Nesses oito meses de Conexão Mercado, Bel Soares avalia que o programa cumpriu o objetivo de aproximar ainda mais o mercado e as agências de comunicação do grupo O Liberal com a produção de novos conteúdos que estreitaram os laços das empresas e das agências com o público em geral.