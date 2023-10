Conexão Mercado: Loja oferta R$ 100 mil em prêmios em Belém; Hospital inova com moderno aparelho

Década de Sucesso

Casa Contente chega aos 10 anos de atuação no varejo paraense. Especializada em móveis, eletrodomésticos e decoração, a rede já soma 4 unidades e atende 4 municípios da Região Metropolitana de Belém se consolidando cada vez mais no mercado. Para comemorar a data, a loja está ofertando 100 mil reais em prêmios aos clientes que realizarem compras a partir de 500 reais.

Vem aí

A Volvo Belém fará abertura da concessionária no bairro do Umarizal. A marca chega com o propósito de entregar aos paraenses o legado de segurança e sustentabilidade.

O Motor Group Brasil, um dos maiores grupos de concessionárias de veículos premium do país, proprietários da BM Belém e Land Belém, inicia mais um capítulo na história do estado.

Lançamento

A CERPA Cervejaria fará no dia 24 de Outubro o lançamento da Cerveja Kroland Bier, uma puro malte com receita alemã. A festa de lançamento será na estação das docas.

Parceria na Educação

Alunos de Escolas Públicas do bairro da Marambaia recebem capacitação com práticas do ensino superior através de conteúdo do ENEM.

Através da parceria entre a Faculdade Cosmopolita, com a Diretoria Regional de Ensino, da Secretaria de Educação do Pará, alunos do 3º ano das Escolas Duque de Caxias e Francisco Nunes farão parte de um projeto inovador, participarão de práticas nos laboratórios da Faculdade abordando temáticas presentes nos conteúdos da prova do Enem.

Inovação na Saúde

O Hospital Beneficente Portuguesa do Pará vem negociando a aquisição de um dos mais modernos aparelhos litotriptores, chamado "LITHO", que utiliza laser e ultrassom de alta frequência para tratar pacientes com cálculos urinários. A aquisição faz parte do compromisso do hospital em oferecer tecnologia de ponta em cuidados de saúde para os pacientes da região. O aparelho deve chegar em breve à BP.

Inaugurou

A Solar Evolut, líder em energia solar com mais de 6 anos de experiência e presença em três estados, inaugurou sua nova sede na Av. Duque de Caxias em Belém.

A empresa está empenhada em trazer tecnologia e qualidade na área de energia solar para a região.

Oportunidade

A Suzano, referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do cultivo de eucalipto, está com inscrições abertas para o "Plante o Futuro, Programa de Estágio Técnico”. A companhia oferece mais de 100 vagas para atuação nas áreas Florestal, Industrial e Corporativa em setes estados brasileiros, incluindo o Pará. Além de um plano de desenvolvimento diferenciado, o programa também oferece benefícios como bolsa auxílio compatível com o mercado, assistência médica e seguro de vida, vale-refeição ou refeitório nas unidades industriais e vale-transporte ou fretado. As inscrições estão abertas até 27 de outubro. Para participar do processo seletivo, basta acessar: https://estagiotecnicosuzano.gupy.io/.