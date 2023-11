Conexão Mercado: Cidade Limpa, parceria na educação e homenagem na Alepa

Visita ao Grupo Liberal

O Grupo Liberal, através da Diretora de Negócios Aline Viana e o executivo de vendas Diego Souza, recebeu a visita da empresa Portal Weg que vem se destacando em entregar soluções em energia renovável. Na foto com eles, o time portal weg com Daniel Medeiros, Fábio Pedrinha, Jessyca Nunes e Lorena Santos.

Parceria na Educação

O Instituto Coca-Cola Brasil (ICCB) e a Suzano, a maior produtora mundial de celulose, acabam de anunciar uma parceria inédita para reduzir desigualdades e acelerar o empoderamento econômico de jovens em situação vulnerabilidade social, por meio de formação e geração de oportunidades de emprego. A iniciativa prevê formar 70 mil jovens, por meio de capacitações da Plataforma Coletivo Jovem, e conectar 15 mil ao mercado de trabalho até 2025, em territórios estratégicos para a Suzano, incluindo Belém.

Refibra e o calor

A Refibra chega ao mercado paraense para cuidar da manutenção e revitalização de piscinas e banheiras. Uma excelente hora para resgatar espaços tão procurados nestes dias ensolarados e que prometem ondas de calor cada vez mais fortes.

Cidade Limpa Ambiental celebra 25 anos

Eduardo Albuquerque (Divulgação)

Com uma trajetória marcada por compromisso e inovação, a empresa iniciou sua jornada com o propósito de atender às demandas de coleta de resíduos de construção na região. Atualmente, é o empreendimento com o maior e mais moderno parque de tratamento de resíduos das Regiões Norte e Nordeste do Brasil. De acordo com o presidente, Eduardo Albuquerque, ao longo desses 25 anos, eles se mantiveram firmes na missão de transformar desafios ambientais em oportunidades de crescimento e responsabilidade, sempre em prol de um futuro mais limpo e sustentável.

Conjove homenageia o Grupo Liberal

Em sessão especial pelos 35 anos, na Alepa, o Conjove homenageou o o Grupo Liberal. Na ocasião, Rose Maiorana (Diretora Comercial) esteve presente para receber a homenagem.