Conexão Mercado: projetos buscam fortalecimento do empreendedorismo; Amazônia Líquida chega ao TRT

Grupo Mateus

O Grupo Mateus está com nova gestão de marketing . A executiva Suelen Vieira (foto) chegou para fortalecer as estratégias de comunicação da companhia. A nossa diretora de mercado Aline Viana (foto) e nosso executivo de negócios Fuad Hanna (foto) fizeram uma visita de boas vindas.

Aline Viana e executivo de negócios Fuad Hanna com Suelen Vieira, do Grupo Mateus (Divulgação)

SEBRAE & Grupo Liberal 2024

O Sebrae e o Grupo Liberal preparam seus projetos de parceria para fortalecimento do empreendedorismo paraense em 2024. Muitas novidades a caminho!.

Cannes Lion

Os Leões chegam a Amazônia através do festival mais importante de propaganda do mundo, o Cannes Lion Roadshow 2023, que vai acontecer dia 07/11 no Hotel Radisson. Uma realização do Sinapro.

Arte no TRT

A exposição “Amazônia Líquida” de Rose Maiorana & Tarso Sarraf, que se tornou itinerante, chega ao Tribunal Regional do Trabalho 8º região no próximo dia 08 de novembro a convite do presidente Marcus Lousada. Serão 30 dias de exposição na galeria do nobre prédio.

Estratégia de Sucesso

A empresa Solar Evolut fortalece sua estratégia de comunicação e é nova patrocinadora do projeto de Esportes do Grupo Liberal. Na foto, a vista do gerente comercial do Grupo Liberal, Marcelo Zanella, com os novos parceiros.

Empresa Solar Evolut fortalece sua estratégia de comunicação (Divulgação)

Comunicação Humanizada

A jornalista Bel Soares, que assina esta coluna, foi convidada pelo Grupo Liberal para falar com as equipes de Classificados & Assinaturas sobre humanização na comunicação. A ação faz parte de um ciclo de palestras que o grupo irá promover para constante capacitação de seus colaboradores.