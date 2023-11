'Black friday': consumidor relata aumento no valor do produto durante compra em site; veja

No mês em que os consumidores ficam na expectativa para a tão esperada "black friday", o comunicólogo Rubens Costa, teve uma surpresa ao tentar realizar uma compra em um site de uma loja. Ele conta que estava no processo de finalização da compra, quando repentinamente o valor do produto aumentou.

"Me senti enganado, sem ter a quem recorrer", disse. Isso porque o produto, que era pouco mais de R$ 4 mil, foi para R$ 5 mil em questão de segundos, de acordo com ele.

"Estava finalizando a compra, quando voltei para a página do pagamento e o valor tinha subido", contou. Rubens então entrou em contato por telefone com a loja para saber o motivo do aumento repentino. De acordo com ele, a atendente informou que a loja estaria passando por uma remarcação de preços para a "black friday".

O que o consumidor deve fazer nessa situação?

Segundo a advogada Carla Lobato, esse tipo de prática é mais comum do que se imagina, principalmente, em épocas de promoções estabelecidas, como é o caso da "black friday". Carla alerta que o consumidor pode recorrer a diversas medidas para resolver a situação, como por exemplo:

Entrar em contato com o site;

Registrar reclamações em órgãos de defesa do consumidor, como o Procon;

Buscar orientação de um advogado para analisar a possibilidade de recorrer aos tribunais para garantir o cumprimento de seus direitos.

"É fundamental que os consumidores estejam cientes de seus direitos e saibam como agir para proteger seus interesses em situações como essa", acrescentou Carla.

Rubens disse que após a ligação, a atendente informou que o passaria para outro setor, que pediu que ele fizesse uma reclamação por email. A loja respondeu por email que iria averiguar a situação.

A advogada acrescenta ainda que, a alteração do valor de um produto em um site, sem justificativa adequada, pode configurar uma violação dos direitos do consumidor, com base nos artigos do Código de Defesa Consumidor, e em outras legislações de proteção ao consumidor em vigor.

