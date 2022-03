Aumento dos combustíveis: entenda o que causa o encarecimento do valor da gasolina no Brasil

O aumento no preço da gasolina tem preocupado os brasileiros. Muitos fatores, internos e também internacionais, têm influenciado esse encarecimento do valor dos combustíveis e causado dúvidas sobre o assunto. Entenda o que motivou o aumento do combustível e a diferença entre os preços no Brasil e em outros países.

Por que a gasolina está tão cara?

Esse aumento no preço dos combustíveis ocorre devido a implementação do reajuste de 18,8% no preço da gasolina comum cobrado nas refinarias anunciado pela Petrobras em 10 de março. Também houve reajuste no preço do óleo diesel em 24,9% e do Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), o gás de cozinha, em 16%.

Economistas estimam que a gasolina vendida pela estatal representa cerca de 33% do preço, então a alta de quase 19% nas refinarias deve resultar em aumento de 6,2% na bomba. Muitos postos de combustível no país já vendem a gasolina acima dos R$ 7 o litro. O reajuste da Petrobras ocorreu após 57 dias de preços congelados e em meio ao salto da cotação de petróleo no exterior.

A alta das últimas semanas aconteceu principalmente pelas instabilidades causadas pelo conflito entre Ucrânia e Rússia, mas também tem uma pequena influência da pandemia de Covid-19, que provocou uma situação de queda da demanda por petróleo e acabou contribuindo para a cotação negativa do barril.

O brasil sofre com a alta do petróleo por dois motivos: a Petrobras importa petróleo e derivados e repassa reajustes por conta da política de Preço de Paridade de Importação, adotada em 2016. E, por conta da guerra de Rússia e Ucrânia, existem sanções dos Estados Unidos e da União Europeia contra o petróleo e o gás exportados pela Rússia. Isso faz reduzir a quantidade desses produtos no mercado internacional e aumentar preços. Além disso tudo, o preço do dólar também tem impacto imediato.

Por que o etanol aumenta junto com a gasolina?

A ampliação da demanda pelo etanol faz com que ele aumente junto com a gasolina. Como o etanol é um substituto direto da gasolina, pois no Brasil mais de 70% da frota de automóveis em circulação é de veículos flex, quando há aumento do litro da gasolina, muitas pessoas optam por abastecer com o etanol. A formação do preço do etanol para o produtor está diretamente relacionada à oferta e demanda das distribuidoras.

O caminho inverso também pode acontecer. Quando o etanol perde competitividade, o consumidor migra para a gasolina.

Por que os postos de gasolina estão cheios?

Assim que é anunciado reajustes nos preços, centenas de motoristas correm para as bombas para abastecer seus carros antes que o valor mude. Isso faz com que os postos de combustíveis fiquem lotados e ocorram filas em diversas cidades do Brasil.

Por que a gasolina é cara no Brasil?

Em um ranking de 170 países em relação ao preço da gasolina, o Brasil está na 89ª posição. Segundo um levantamento, elaborado em 14 de março, o litro do combustível é vendido no país, em média, a US$ 1,31 (R$ 6,60).

As diferenças de preços entre países ocorrem por vários impostos e subsídios à gasolina. Todas as nações possuem acesso aos mesmos preços do petróleo nos mercados internacionais, mas decidem impor impostos diferentes.

Assim, o Brasil fica no meio da tabela, atrás dos Estados Unidos (R$ 6,36) e de nações vizinhas como Colômbia (R$ 3,21) e Equador (R$ 3,46). A gasolina mais barata do mundo está na Venezuela (R$ 0,13 por litro) e a mais cara em Hong Kong (R$ 14,77).

Por que a gasolina na Argentina é mais barata?

Apesar de também ser influenciado pelo conflito na Ucrânia, a Argentina teve um aumento de 9,5%, no valor da gasolina. Ainda assim, o valor do combustível nas bombas é bem menor do que o encontrado no Brasil. O litro da gasolina está sendo comercializado no país vizinho a uma média de US$ 0,97 (R$ 4,98). Entenda mais:

