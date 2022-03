Por que a gasolina na Argentina é mais barata? Entenda

Em meio à alta do combustível no Brasil, muitos brasileiros que vivem nas cidades fronteiriças da Argentina passaram a se sentir tentados a cruzar a fronteira para conseguir abastecer seus veículos com a gasolina mais barata. Só no último sábado (12), quatro postos da cidade argentina de Puerto Iguazú, ligada a Foz do Iguaçu, no Paraná, terminaram com suas bombas vazias ao final do dia. O valor da gasolina no país varia, porém, custa em média 107 pesos, o equivalente a R$ 5,02, mas também pode ser encontrado entre 92,50 e 95,20 pesos, o equivalente a R$ 3,15 e R$ 3,60. Pensando nisso, o oliberal.com explicou o motivo da gasolina ser mais barata no país e listou o ranking dos mais baratos aos mais caros, confira.

Por que a gasolina na Argentina é mais barata que no Brasil?

Conforme o site da Petrobras, o preço cobrado pela gasolina no Brasil que sai da refinaria é equiparado ao de outros países que possuem mercados de derivados abertos e competitivos. Porém, existe uma variação na lógica de preços de bombas em cada país, além das diferenças no preço dos produtores, distribuidores, revendedores, impostos e subsídios do governo. A explicação mais simples é: todos compraram petróleo pelo mesmo preço, mas impõem diferentes impostos.

Qual país vende gasolina mais barata?

A Venezuela se encontra em primeiro lugar no ranking de gasolina mais barata, com um valor de US$ 0,025, o Brasil se encontra em 90º lugar.

Confira o ranking da gasolina com base em dólar:

1º – Venezuela – 0.025;

2º – Líbia – 0.032;

3º – Irã – 0.051;

4º – Síria – 0.316;

5º – Argélia – 0.321;

6º – Angola – 0.337;

7º – Kuwait – 0.346;

8º – Rússia – 0.373;

9º – Cazaquistão – 0.400;

10º – Nigéria – 0.400;

90º – Brasil – 1.287;

170º – Honk Kong – 2.831.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão)