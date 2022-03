Com gasolina alta, Caloi relança Mobylette dos anos 70 e 80; confira o valor

Nesta quarta-feira (16/03), a Caloi pretende iniciar a comercialização do relançamento da Mobylette, veículo ícone das gerações dos anos 70 e 80. O modelo, que agora ganha uma versão repaginada e elétrica, estará disponível para ser adquirido através do mercado livre; confira o valor.

Qual o valor da nova Mobylette da Caloi?

O veículo custará cerca de R$ 9.199 e estará disponível no Mercado Livre para todo o território nacional a partir desta quarta-feira. Depois, entre os dias 28 e 31 de março, às bikeshops de todo o país também irão comercializar o modelo.

Quais são as diferenças da nova versão da Mobylette da Caloi?

A releitura foi modernizada, mas ainda mantém certas características específicas da antiga, como é o caso do turbo rebaixado, que facilita o ciclista a subir no veículo. O modelo também conta com pneus de quatro polegadas que prometem garantir estabilidade, um motor de cubo de 350W de potência e bateria instalada debaixo do banco, com autonomia de 30km. “Trabalhar no projeto Mobylette foi como um retorno ao passado. Buscamos não só resgatar a experiência de mobilidade exercida pela Mobylette nos anos 1970, mas também trazer de volta características únicas que só um produto com mais de 50 anos pode ter. Todo o projeto buscou remeter à clássica Mobylette dos anos 1970, mas sempre de forma modernizada, afinal não estamos falando de uma réplica ou releitura de um clássico, mas sim de um novo caminho para a mobilidade”, explicou Marcos Ribeiro, head de produto da Caloi.

Confira todas as especificações:

Quadro de alumínio Liga 6061 Garfo Rígido de aço Guidão de aço curvo – 654X160 / 30° Suporte de Guidão de Alumínio – 28.6 x40 / 10° Pneus Vee Ruber – 20”x4.0 – Mission Command Aros Alumínio – Parede Simples – 73×20 – 36 furos Cubos dianteiro 135mm – 36 furos Relação 7v: Câmbio Traseiro Microshift / Roda Livre 7v – 14-28D / PDV de aço – 140mm / Trocadores de Marcha Grip Shift Microshift – 7v Freio a disco, rotor 160mm, hidráulico com sensor de acionamento que desliga o motor durante a frenagem, permite frenagens mais rápidas e suaves, para maior segurança dos ciclistas nas ruas. Manoplas de borracha para mais aderência Paralama Retrovisor Bagageiro – Capacidade máxima 5kg Selim tradicional Mobylette Motor Cubo Traseiro – Caloi – 350W – 36V – Torque: 40N.m Bateria Caloi Ion-Litio – 36v – 10.4Ah Farol Frontal – 36V Buzina – 36V Display – com 3 níveis de assistência pedal assistido – Eco, Mid e High Assistência máxima do motor – 25km/h Autonomia – até 30km (Conforme condições de teste Caloi) Índice de proteção IPX5 – Motor

Relembre a Mobylette dos anos 70 e 80

Mobylette clássica dos anos 80. (Foto: Site moto clássica)

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)