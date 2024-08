Zoe, filha de Sabrina Sato, maquia Nicolas Prattes e encanta a web; vídeo

O ator Nicolas Prattes derreteu o coração dos seguidores neste domingo (18) ao compartilhar um momento de pura fofura com Zoe, filha de sua namorada, a apresentadora Sabrina Sato. Em um vídeo publicado em suas redes sociais, a pequena de 5 anos mostra seu talento como maquiadora e deixa o galã completamente "transformado".

No vídeo, gravado no quarto de Zoe, a menina se diverte aplicando sombra e batom no rosto de Nicolas, que entra na brincadeira e se deixa ser maquiado. "Você pode usar qualquer coisa", disse ela, ao que Nicolas perguntou se podia escolher. A resposta inesperada da menina arrancou risadas: "Só não pode usar cueca".

A apresentadora e o ator assumiram o relacionamento em fevereiro deste ano e desde então dividem diversos momentos juntos nas redes sociais. Após pedir que Nicolas esfregasse os lábios para espalhar o batom, Zoe avisa que fará um penteado no ator. Enquanto ela corre para buscar os acessórios, o ator se diverte ao ver o resultado da maquiagem feito pela enteada.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)