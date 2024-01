Sabrina Sato e Nicolas Prattes estão vivendo romance, diz colunista

Sabrina Sato está no meio as preparações do Carnaval e os holofotes estão virados para ela. Mas outras notícias sobre a apresentadora ganharam destaque. Ela e o ator Nicolas Prattes estão se conhecendo melhor.

No Rio de Janeiro, por conta de compromissos do carnaval, Sabrina teve proximidade com o galã, de acordo com informações do colunista Matheus Baldi.

A apresentadora e o ator estiveram juntos neste fim de semana e curtiram bastante com alguns amigos. O jornalista disse ainda, que eles vivem um romance, mas que a relação não é oficial ainda. Baldi reiterou que fontes o confirmaram que o galã foi até quarto do hotel de luxo em que Sabrina está hospedada na cidade maravilhosa.

Nicolas está solteiro desde dezembro do ano passado, após se relacionar com a bailaria Luiza Cardi, com quem ficou por pouco mais de um ano. Já Sabrina desde o término do seu casamento com Duda Nagle, em janeiro de 2023, não assumiu nenhuma relação.