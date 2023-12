Cauã Reymond e Sabrina Sato flertam durante prêmio 'Men of the Year'

Sabrina Sato e Cauã Reymond protagonizaram um momento de flerte durante os prêmios Men of The Year, que aconteceu na última terça-feira, 5, no Hotel Rosewood em São Paulo. Ambos foram escalados como mestres de cerimônia da premiação. A troca de olhares, que quase culminou em um selinho, ocorreu ao som de canção do sambista Péricles.

VEJA MAIS

Os dois atores passaram por términos este ano. O casamento entre Cauã e Mariana Goldfarb chegou ao fim oficialmente em abril, enquanto Sabrina e Duda Nagle anunciaram separação em março. Ambos os relacionamentos haviam durado cerca de sete anos.

Confira a produção de Cauã Reymond para o prêmio: