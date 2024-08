Nicolas Prattes revela frequência de sexo com Sabrina Sato e choca web: '50 vezes por semana'

O ator Nicolas Prattes revelou detalhes picantes sobre sua vida íntima com a apresentadora Sabrina Sato. Durante o programa "Sobre Nós Dois", do GNT, o casal protagonizou um momento inusitado ao responder perguntas sobre o relacionamento. Em uma dinâmica, o ator foi questionado sobre a frequência de relações sexuais no início do namoro e a resposta surpreendeu o público.

Sem papas na língua, Nicolas respondeu quantas vezes faz sexo com Sabrina: "Se vendo de segunda a segunda, início de namoro, acho que umas 50 vezes". A revelação chocou os demais participantes do programa, como Douglas Silva, Marina Ruy Barbosa e Fernanda Rodrigues.

A declaração de Nicolas gerou grande repercussão nas redes sociais, com diversos internautas comentando a sinceridade do casal e a intensa vida sexual. Sabrina Sato, por sua vez, demonstrou certo constrangimento com a revelação do namorado, mas logo em seguida brincou com a situação. A apresentadora e o ator assumiram o relacionamento em fevereiro deste ano e desde então dividem diversos momentos juntos nas redes sociais.

"Olha só, 24 horas por dias, de segunda a segunda, de férias, sem fazer absolutamente nada, [é possível]", justificou. Marina Ruy Barbosa mesmo assim contestou. "Nicolas... 50 vezes?".

(*Estagiária Hannah Franco, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)