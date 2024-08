Zezé di Camargo tem casamento surpresa com Graciele durante chá revelação

Neste domingo (25), o cantor Zezé Di Camargo protagonizou um momento emocionante ao surpreender sua esposa, Graciele Lacerda, com um casamento surpresa durante o chá revelação do bebê que esperam. O evento, que inicialmente tinha como objetivo apenas revelar o gênero do primeiro filho do casal, acabou se transformando em uma celebração dupla.

Graciele, que está grávida de quatro meses, descobriu junto aos convidados que está esperando uma menina, que se chamará Clara. Mas a grande surpresa da noite veio logo em seguida, quando Zezé Di Camargo, tomado pela emoção do momento, anunciou que havia preparado algo especial.

"Queria aproveitar a oportunidade, já que estamos juntos. Fiquei sabendo que tem um padre aqui no meio hoje! Graciele não sabe, mas se a surpresa era pra ser grande, a gente vai fazer um serviço completo", disse o cantor sertanejo, arrancando aplausos e suspiros dos presentes.

Zezé então pediu aos familiares e amigos que permanecessem em seus lugares para testemunhar o casamento. "Todos que estão aqui fazem parte da nossa vida", declarou o artista, emocionado. O casal recebeu a bênção do padre e trocou juras de amor em uma cerimônia íntima, celebrada no mesmo local onde ocorreu o chá revelação, em São Paulo.

Zezé Di Camargo e Graciele Lacerda estão juntos há 11 anos, e o noivado foi confirmado em 2021. Este será o primeiro filho da influenciadora, que se tornará mãe aos 43 anos. Zezé já é pai de Wanessa, 41, Camilla, 38, e Igor, 29, frutos do antigo relacionamento com Zilu Camargo.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)