Nora de Zezé Di Camargo comemora vitória na Justiça contra cantor e Graciele Lacerda; saiba o motivo

Amabylle Eiroa, nora do cantor Zezé Di Camargo, comemorou, nesta segunda-feira (05/8), uma vitória na Justiça contra o sertanejo e sua esposa, Graciele Lacerda. O casal havia movido uma ação por danos morais após a arquiteta expor um suposto perfil falso da influenciadora, que teria sido usado para atacar familiares do artista publicamente.

A esposa de Igor Camargo utilizou suas redes sociais para se manifestar sobre a decisão judicial e desabafar sobre a situação. Em seu perfil no Instagram, Amabylle publicou uma carta aberta detalhando o processo e a disputa familiar.

“Hoje, dia 5 de agosto de 2024, a tão esperada vitória no processo criminal que colocaram contra mim e contra o Igor chegou. A Justiça foi feita. Há quase um ano, eu e Igor enfrentamos um processo repleto de mentiras e tentativas de camuflar a única verdade dos fatos do fake Priscila Dantas!”, anunciou ela em um texto publicado no feed do Instagram.

Ela afirmou que, durante esse período, houve uma estratégia para que ela recebesse uma medida cautelar, seguida por uma série de comentários, postagens, stories e matérias televisivas, que ela descreveu como mentirosas, impedindo-a de se defender.

“Gostaria de deixar claro que, meses antes desse caso se tornar público, o Igor tentou resolver internamente, mas após a tentativa de inversão de culpas e com indiretas quase que diárias na rede social se vitimizando, não tive outra alternativa senão trazer isso a vocês!! Foram quase doze meses de restrição à nossa liberdade de expressão, transformando cada dia em uma luta pela Justiça”, relembrou, referindo-se à decisão judicial que impedia ela e Igor de mencionar o assunto.

Amabylle também lamentou a tentativa de colocar Zezé Di Camargo contra o próprio filho durante o processo. “Foi particularmente angustiante perceber a capacidade de uma pessoa de colocar um pai contra o próprio filho dentro de um processo criminal, onde até mentiram para o pai de que ele não estava processando o filho, em uma tentativa de encobrir seus erros e criar confusão”, disse a arquiteta, acrescentando que houve uma intenção de provocar um racha familiar motivado por interesses financeiros.

“Durante esse processo, senti o gosto amargo da traição humana, onde os interesses financeiros falaram mais alto. Tive que lidar com bajuladores que fizeram campanha contra mim nos directs, incluindo amigos próximos e alguns familiares que são dependentes financeiros do casal. Porém, tudo o que afirmo, eu provo!”, insistiu ela.