Filho de Zezé Di Camargo rebate declaração de pai sobre herança: ‘Nem de brincadeira'

Após Zezé Di Camargo afirmar que precisará ampliar sua fortuna devido ao nascimento de mais um filho, seu filho caçula, Igor Camargo, usou as redes sociais para rebater o comentário nesta segunda-feira (29/7). Igor expressou sua indignação com a declaração pública do pai e afirmou: “Nem de brincadeira!”.

Em sua conta no Instagram, Igor reforçou que nunca faria esse tipo de comentário, nem mesmo de brincadeira, e mencionou que a declaração do sertanejo foi feita durante uma entrevista para a rádio Verdinha.

VEJA MAIS

Igor também declarou que jamais disse algo semelhante e que, como ele trabalha, prefere que seus pais vivam por muito tempo. Ele destacou que trabalha com o pai, cuidando de suas finanças, e frequentemente aconselha Zezé a aproveitar o dinheiro que conquistou ao longo da vida, incentivando-o a curtir mais e trabalhar menos.

“Eu sou o financeiro dele, e sou o primeiro a falar para ele aproveitar o dinheiro que ele conquistou duramente na vida, a curtir mais e trabalhar menos! Fixa meu comentário aí, que eu não vou ser imputado algo que eu não disse!”, concluiu.

A polêmica surgiu no último sábado, quando Zezé Camargo mencionou que seus filhos Wanessa, Camilla e Igor sugeriram que ele trabalhasse mais para aumentar o patrimônio, devido ao fato de que teriam mais um irmão para dividir a herança. Zezé fez essa declaração com bom humor após anunciar que sua noiva, Graciele Lacerda, está grávida.

Na última sexta-feira (26/7), Zezé Di Camargo compartilhou a reação dos filhos ao saberem que ele será pai novamente. O cantor, que já é pai de Wanessa, Camilla e Igor, fruto de seu antigo casamento com Zilu Godói, agora terá um quarto filho com Graciele Lacerda.