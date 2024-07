Zezé Di Camargo afirma que será o 'Pablo Marçal do sexo'

Zezé Di Camargo causou polêmica na internet ao revelar que pretende virar coach sexual, após a aposentadoria. O cantor afirmou que em uma prática sexual consegue perder até 800 calorias com a esposa, Graciele Lacerda, que está grávida do mais novo filho do artista.

“Quando eu parar de cantar, vou virar um Pablo Marçal do sexo para dar mentoria sexual”, declarou Zezé durante uma entrevista em um podcast transmitido no YouTube. Na ocasião, ele conversava com o coach Pablo Marçal sobre sexo.

O sertanejo ainda declarou que utiliza o sexo como atividade física para manter a boa forma física.

“Em duas horas de sexo, você perde 800 calorias. Por que você acha que acha que estou magrinho? Quando eu não posso fazer academia, a esposa resolve o problema”, comentou.

Se sentindo à vontade no bate-papo, o cantor afirmou que as mulheres não dariam conta de fazer tanta atividade física quanto os homens fazem, durante o sexo.

“Não dá para competir com mulher. A gente tem que ser o ativo. Inverte a posição. Deita na posição delas, e fala para elas ficarem em cima e fazerem os exercícios que a gente faz. Vê se elas aguentam dois minutos seguidos! E tem aquelas que demoram um pouco mais para chegar no resultado final”, concluiu.