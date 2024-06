Zilu posa com filho e nora envolvida na polêmica do perfil fake com Graciele Lacerda

Zilu Camargo, ex- esposa de Zezé di Camargo, realizou o lançamento do podcast "Café com Respostas", do qual é apresentadora, nesta segunda-feira (3). O material é dirigido por Marlene Matos. Durante o evento, Zilu recebeu os filhos Camila e Igor, e a nora, Amabylle Eiroa - pivô da polêmica com Graciele Lacerda no caso do perfil fake.

Zilu não era vista com a nora desde que Amabylle acusou Graciele Lacerda, atual mulher de Zezé Di Camargo, de criar um perfil fake para atacar a família do sertanejo. Durante a polêmica, Zilu ficou a favor da nora e contra o ex-marido e a atual dele.

Entenda a polêmica

No início do ano, Graciele Lacerda informou que provou, perante à Justiça, que não era culpada pela acusação feita por Amabylle Eiroa, nora de Zezé Di Camargo. A atual esposa de Zezé contou ainda que a investigação provou quem fez o tal ataque à Wanessa Camargo no Instagram usando o perfil fake criado por ela.

"Quem fez os comentários se você não sabe já está provado na justiça que não fui eu. Usaram de maldade um perfil que era meu com comentários para sujar meu nome. Mas Deus é fiel", disse Graciele em resposta a um comentário feito em rede social.

À época Graciele chegou a admitir ser a dona do perfil falso “@prisciladantas568”, porém negou a autoria dos ataques contra Wanessa, Zilu e mais familiares do sertanejo.

O perfil fake comentou em uma foto postada por Wanessa Camargo no dia 17 de junho de 2022, dizendo que a cantora tinha ido encontrar Dado Dolabella na Chapada dos Veadeiros (GO) quando a ainda casada com Marcus Buaiz.

Graciele revelou recentemente ter entrado com o processo criminal contra Amabylle Eiroa, a mulher de Igor Camargo, o caçula de Zezé.

"Eu estava recebendo ameaças. Ela foi calada pela justiça por ameaças a mim e ao Zezé. Vocês não têm noção do acontece por trás disso aqui. Tem um inquérito policial sobre isso rolando", contou Graciele em uma rede social. A esposa de Zezé disse ainda que não foi responsável pela postagem que acusou Wanessa de trair o marido.

Investigação

Segundo as investigações da polícia, o post foi publicado de um computador da casa de Graciele. No entanto, ela alega que estava em viagem, em um avião, na hora do post. Graciele chegou a mover um processo em que não acusa ninguém, mas contou que Amabyelle e a mãe - Luciana - trabalhavam com ela e tinham acesso ao seu computador.

Ela afirma ainda que Amabylle, que era arquiteta dos imóveis de Zezé e Graciele, ficou com raiva por ser trocada por outra profissional nos projetos do casal. E, segundo Graciele, a nora de Zezé teria armado tudo para prejudicá-la. A mulher de Zezé explicou que costumava usar o perfil para se defender dos ataques e citou Amabylle e mãe

Graciele também diz que se uniu a Wanessa para tentar descobrir quem fez a tal postagem e cita os processos contra a nora de Zezé nas varas criminal e cível. A Justiça determinou que Amabylle Eiroa, nora do sertanejo, apagasse todas as postagens que fez sobre o processo e as acusações contra Graciele. Igor Camargo, filho de Zezé, defendeu a mulher nas redes sociais e postou os prints com os ataques feito pelo tal perfil fake.

Em outubro do ano passado, Amabylle Eiroa foi até a delegacia especializada em crimes na internet para descobrir e expor que Graciele é a dona da tal conta falsa com o nome de @prisciladantas568.

A esposa de Zezé disse ser inocente, mas informou que estava reunindo provas junto com seu advogado para esclarecer os fatos. Em novembro do mesmo ano, Lacerda publicou vídeos dizendo que o que estavam fazendo com ela era "muito grave".

Zezé, por sua vez, afirmou que a esposa tem o perfil fake, mas negou que ela seria responsável pelos ataques. Após o tal perfil vir à tona, circularam na web prints da tal conta falsa falando mal das filhas do sertanejo. Em um deles, o tal perfil acusa Wanessa de trair o marido com Dado Dolabella. Com isso, a cantora decidiu processar a madrasta, instaurando uma grande confusão na família.

Em resposta ao comentário de um internauta, Zilu Camargo contou que o fake também era usado para fazer ataques contra ela. "Superada já estava quando pedi o divórcio. Quem não supera é ela. Qual o motivo de fazer um fake para falar mal e atacar eu e os meus filhos? Explique", respondeu Zilu.

No dia 31 de outubro, um vídeo um tanto quanto comprometedor mostra a atual do sertanejo com o celular na mão editando uma foto no Instagram. Na imagem, é possível ver o tal perfil fake "patriciadantas568" no celular de Graciele.

O vídeo foi divulgado pelo jornalista Leo Dias. No fim de semana, Amabylle Eiroa, a nora de Zezé e Zilu, que é casada com Igor Camargo, expôs no Instagram a prova de que Graciele é a dona do perfil fake @prisciladantas568 que vivia atacando a família Camargo nas redes sociais.