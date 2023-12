Graciele Lacerda admite perfil falso, mas nega ataques à família Camargo

Graciele Lacerda assumiu que era dona do perfil falso no Instagram que difamava a família de Zezé Di Camargo, mas negou ser autora de tais comentários. De acordo com a noiva do cantor, o perfil "PriscilaDantas568" era uma das contas usadas por sua equipe para promover engajamento social em sua conta oficial na plataforma.

“Eu criei uma equipe comecei a trabalhar e dentro dessa equipe todo mundo tinha acesso tanto ao meu perfil oficial quanto ao meu fake”, disse a influenciadora, em entrevista ao Domingo Espetacular, programa da Record TV.

Graciele contou também que Amabylle Eirosa, nora de Zezé que lhe acusou de difamação, tinha a senha das suas contas. Ela ainda disse que não usava a conta falsa desde maio de 2023 e os comentários contra Wanessa, por exemplo, começaram em junho. Lacerda ainda argumentou que, no horário que alguns comentários contra Amabylle foram feitos, ela nem poderia estar online, pois estava voo, onde não é permitido internet.