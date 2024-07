Influenciadora detona Zezé Di Camargo e esposa após receber processo judicial

A influenciadora Vanessa de Oliveira utilizou as redes sociais para criticar abertamente a relação de Graciele Lacerda e Zezé Di Camargo. Vanessa, que promove um curso chamado de “segredo das amantes”, recebeu um processo por utilizar o casal como exemplo em suas aulas.

“Acho que é no País das Maravilhas (Onde os dois vivem). Onde eles acreditam que ninguém vai lembrar que ela foi amante dele por mais de dez anos. Querer apagar o histórico dela, uma vez que ela é, praticamente, a mulher no Brasil mais conhecida com histórico de traição. É simplesmente acreditar que Papai Noel existe e que todo mundo vai engolir essa história”, declarou ela em um vídeo publicado no Instagram.

Vanessa ainda destacou que no seu curso, ensina as mulheres a não perderem o marido para uma amante.

“Eu tenho alunas, e eu as ensino, justamente, a se protegerem das amantes, através dos segredos das amantes. Porque eu revelo qual é o segredo das amantes. E as esposas aprendem a evitar que mulheres como a Graciele possam tomar o marido delas”, afirmou

Decidida a detonar o cantor sertanejo, a influenciadora mencionou a situação onde Zezé defendeu a esposa sobre as acusações de ela ter criado um perfil fake para criticar Zilu, ex-mulher de Zezé Di Camargo.

“Quando o homem é 'escravocetado' por uma mulher, ele vai defender essa mulher de todas as situações do mundo. A Graciele já esteve como a errada na história. Comprovado que ela fez um perfil fake para atacar a Zilu, e, mesmo assim, o Zezé estava lá defendendo ela em público. Ela (Graciele) faz a carinha da inocente, da vulnerável, e na hora H, ela ‘manda ver’ como ninguém”, disse

Apesar do processo judicial, a influencer afirma não ter medo do casal e continuará falando da relação dos dois.

“Se meteram com a pessoa errada”. Eles pedem uma indenização de R$ 200 mil por danos morais. Se antes eu falei em um vídeo, agora eu vou falar todos os dias a verdade daquilo que eu sei. Porque, para mim, eu não sei de uma história num Brasil inteiro que esteja mais caracterizado a amante que conseguiu tirar da esposa que a apoiou, que tinha filhos maravilhosos e uma família que estava muito bem constituída, e conseguiu pegar para si, e fazer com que o cara siga defendendo ela sobre todas as situações inimagináveis. Vou ajudar as mulheres a se protegerem das amantes”, encerrou Vanessa.