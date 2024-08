Zezé Di Camargo abre o jogo e revela rivalidade com Lulu Santos; saiba o motivo

Zezé Di Camargo surpreendeu alguns fãs ao revelar um famoso com quem não deseja mais manter contato. Durante um bate-papo no programa Sabadou, de Virgínia Fonseca, no SBT, no último sábado (03/8), o cantor mencionou um desentendimento com Lulu Santos.

“Lulu Santos fez alguns comentários na época em que o sertanejo surgiu. Ele fez muitas piadas falando do sertanejo”, explicou o artista.

O cantor afirmou que Lulu tratou o gênero de forma pejorativa. “Um dia, ele estava contando uma história, acho que no programa do Jô Soares, sobre por que ele detestava o sertanejo. Ele disse que estava tratando o dente, fazendo canal, com todo aquele barulho, e tinha sertanejo tocando junto. Ele comparou o sertanejo a uma dor de dente”, relembrou

Zezé também mencionou um segundo episódio que aumentou a incompatibilidade com Lulu Santos. “Ele estava no programa, a gente passou na frente dele, ele estava esperando para entrar e nós estávamos ali para receber um disco de diamante, referente a mais de um milhão de cópias”, disse revelando que Lulu não deu atenção para a ex-dupla com Luciano.