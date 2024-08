VÍDEO: Camilla Camargo regrava ‘É o Amor’ em homenagem ao pai Zezé Di Camargo

Em celebração antecipada pelo Dia dos Pais, que será comemorado neste domingo (11/8), a atriz Camilla Camargo preparou uma homenagem especial para Zezé Di Camargo. Conhecida por seu talento nas Artes Cênicas, Camilla também herdou a veia musical da família Camargo e decidiu prestar um tributo ao pai com uma nova versão do clássico "É o Amor". A canção, que é um dos maiores sucessos da carreira da dupla sertaneja Zezé Di Camargo e Luciano, foi relançada em uma releitura produzida por Helio Bernal, vencedor do Grammy Latino.

Assista:

Além da nova versão da música, Camilla também lançou um mini-documentário dirigido por Lally Zwetzch, que acompanha os bastidores da gravação da canção, marcado pela emoção da atriz ao interpretar a música que marcou a história de sua família e a trajetória da dupla sertaneja, tornando-se um clássico da música popular brasileira que continua a tocar diferentes gerações.

Paralelamente a essa homenagem, Camilla Camargo está prestes a lançar um novo trabalho no cinema. A atriz faz parte do trio de protagonistas do thriller nacional "A Caipora", ao lado de Kayky Brito e Nill Marcondes. O longa-metragem, que está atualmente em fase de pós-produção, promete mostrar uma nova faceta artística de Camilla, explorando sua atuação em um filme que mistura investigação criminal com eventos sobrenaturais, numa trama com ares de "Arquivo X".