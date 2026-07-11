Zeca Camargo participa de festa junina em Canaã dos Carajás

Ele já é quase paraense! O apresentador Zeca Camargo participou, na última sexta-feira (10), da programação do Canaã Cidade Junina, em Canaã dos Carajás, no sudeste do Pará. O evento, um dos maiores festejos juninos da região, reuniu apresentações culturais, quadrilhas e atrações que celebram a identidade paraense.

Com uma relação cada vez mais próxima com o Estado, Zeca aproveitou a passagem por terras paraenses para conhecer ainda mais a cultura local.

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Durante a visita, Zeca também se rendeu à gastronomia regional e experimentou um dos maiores símbolos da culinária paraense: o açaí. Nas redes sociais, ele compartilhou registros da passagem pelo município e destacou a energia da festa.

“Lindo demais. Obrigado Canaã dos Carajás! E viva esse Pará que eu amo tanto!”, escreveu.

Após a passagem por Canaã dos Carajás, o apresentador deve seguir para Belém, onde também deve cumprir agenda no Estado.

Canaã Cidade Junina reúne atrações até domingo (12)

Promovido pela Prefeitura Municipal em parceria com a Fundação de Cultura, Esporte e Lazer (FUNCEL), o Canaã Cidade Junina acontece até este domingo (12).

O evento é reconhecido como Patrimônio Histórico e Cultural do Estado e reúne uma programação que valoriza as tradições juninas.

A festa conta com concursos de quadrilhas nas categorias municipal, intermunicipal, estadual e nacional, além de shows de artistas nacionais.

Toda a programação ocorre no Espaço de Eventos Mayko Goulart, no bairro Ouro Preto, com estrutura preparada para receber moradores e visitantes.