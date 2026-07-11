Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Zeca Camargo participa de festa junina em Canaã dos Carajás

Apresentador participou da programação do Canaã Cidade Junina, provou açaí paraense e destacou a conexão com a cultura do Estado

Hannah Franco
fonte

Zeca Camargo participa de festa junina em Canaã dos Carajás e se encanta com cultura paraense (Instagram/zecacamargomundo)

Ele já é quase paraense! O apresentador Zeca Camargo participou, na última sexta-feira (10), da programação do Canaã Cidade Junina, em Canaã dos Carajás, no sudeste do Pará. O evento, um dos maiores festejos juninos da região, reuniu apresentações culturais, quadrilhas e atrações que celebram a identidade paraense.

Com uma relação cada vez mais próxima com o Estado, Zeca aproveitou a passagem por terras paraenses para conhecer ainda mais a cultura local.

VEJA MAIS

image Zeca Camargo agradece acolhimento após furto de celular: 'Nada abala minha paixão por Belém'
O apresentador compartilhou momento delicado ao lado de Astrid Fontenelle

image Zeca Camargo e Astrid Fontenelle lançam 2ª temporada do Clube do Livro em Belém
O encontro aconteceu nesse domingo (25) em um shopping da capital paraense e reuniu apaixonados pela literatura

Durante a visita, Zeca também se rendeu à gastronomia regional e experimentou um dos maiores símbolos da culinária paraense: o açaí. Nas redes sociais, ele compartilhou registros da passagem pelo município e destacou a energia da festa.

“Lindo demais. Obrigado Canaã dos Carajás! E viva esse Pará que eu amo tanto!”, escreveu.

Após a passagem por Canaã dos Carajás, o apresentador deve seguir para Belém, onde também deve cumprir agenda no Estado.

Canaã Cidade Junina reúne atrações até domingo (12)

Promovido pela Prefeitura Municipal em parceria com a Fundação de Cultura, Esporte e Lazer (FUNCEL), o Canaã Cidade Junina acontece até este domingo (12).

O evento é reconhecido como Patrimônio Histórico e Cultural do Estado e reúne uma programação que valoriza as tradições juninas.

A festa conta com concursos de quadrilhas nas categorias municipal, intermunicipal, estadual e nacional, além de shows de artistas nacionais.

Toda a programação ocorre no Espaço de Eventos Mayko Goulart, no bairro Ouro Preto, com estrutura preparada para receber moradores e visitantes.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Zeca Camargo

canaã dos carajás

Canaã Cidade Junina
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

CULTURA

Fernanda Torres relembra polêmica com Karla Sofía Gascón durante campanha do Oscar em 2025

A fala de Karla Sofía Gascón aconteceu durante a fase decisiva da campanha pela estatueta e repercutiu de forma negativa

08.07.26 18h09

CULTURA

Gaby Amarantos anuncia tema do Xarque 2026 e homenageia o Ver-o-Peso

A tradicional festa de aniversário da artista paraense será realizada no dia 5 de agosto

07.07.26 13h39

GRATUITO

Minicurso em Belém propõe reflexão sobre fotografia amazônica e construção de narrativas

Atividade gratuita será realizada neste sábado (11) e integra a programação educativa da exposição "Trabalhadores", de Sebastião Salgado

07.07.26 13h36

DESPEDIDA

Famosos lamentam morte de Benedito Ruy Barbosa e destacam legado do dramaturgo

A notícia sobre o falecimento do autor foi divulgada nesta terça-feira (7)

07.07.26 10h16

MAIS LIDAS EM CULTURA

JUSTIÇA

Rodrigo Faro é condenado a indenizar aposentada em mais de R$ 23 mil

Justiça de São Paulo entendeu que a imagem do apresentador foi determinante para convencer a consumidora a contratar uma empresa de renegociação financeira

11.07.26 14h30

CULTURA

‘Trilogia’: Nilson, Lucinha e Mahrco cantam a Amazônia no verão de Belém

Show é referência para descobertas musicais e culturais na Amazônia, em especial, a identidade das cidades paraenses neste período de veraneio

11.07.26 8h00

LUTO

Morre Edward Boggiss, ator de 'Sandy & Junior' e 'Malhação', aos 49 anos

Artista também participou de produções "Laços de Família", "O Profeta" e "Floribella"; causa da morte não foi divulgada

09.07.26 9h26

luto

Dalton Mello, pai dos atores Selton e Danton, morre aos 84 anos

Selton revelou que o pai enfrentava um grave comprometimento pulmonar após décadas de tabagismo

11.07.26 15h22

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda