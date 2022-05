Zé Felipe defende Jade Picon: 'Deixa a menina fazer a novela'

O cantor Zé Felipe usou as redes sociais para defender Jade Picon. "Chatice esse trem com a Jade. Deixa a menina fazer a novela, car*lho", acrescentou Zé Felipe na sequência. "Povo tá enchendo o saco da menina", disse o cantor, brincando, nos Stories de seu Instagram.

Hugo Gross, presidente do SATED-RJ (Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Estado do Rio de Janeiro) disse que a instituição tentará barrar a participação de Jade na trama. Segundo Lucas Pasin, colunista de Splash, a ex-BBB está confirmada e agradou bastante à autora da trama. Algumas atrizes como Anna Rita Cerqueira, Nina Tomsic e Ana Hikari criticaram a escalação de Jade para "Travessia". As atrizes usaram as redes sociais para expressar o descontentamento.