Jade Picon fará par romântico com Chay Suede em nova novela das 21h

Depois do burburinho com a notícia que Jade Picon foi contratada pela Globo para atuar em uma novela, outra informação deixou os fãs animados.

De acordo com o Extra, a ex-BBB passou no teste de "Travessia" e irá fazer par com Chay Suede. A novela será escrita por Glória Perez e exibida em horário nobre.

O papel destinado para Jade será um dos principais. A influenciadora será um tipo de antagonista da heroína, vivida por Lucy Alves.

Travessia tem data para estrear em outubro e irá substituir Pantanal. O tema central da trama será a relação do homem com a tecnologia.