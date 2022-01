Sem camisa, Chay Suede treina boxe em praça no Alto de Pinheiros, em São Paulo

Chay Suede, 29, aproveitou o dia de calor na capital paulista ontem para treinar boxe ao ar livre. Com um instrutor, o ator foi clicado sem camisa durante a prática do esporte em uma praça no bairro Alto de Pinheiros, em São Paulo. O artista já pratica boxe há alguns anos e, nas redes sociais, sempre compartilha com os fãs registros dos treinamentos.

Chay está longe da televisão desde o fim da novela "Amor de Mãe", no ano passado. O ator já teve o seu contrato renovado com a TV Globo, porém, ainda não foi anunciado o próximo projeto que fará com a emissora. Em novembro, nasceu José, o segundo filho de Chay com a mulher, Laura Neiva. Casados desde 2019, eles também são pais de Maria, de 2 anos.