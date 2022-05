Sindicato não quer permitir a atuação de Jade Picon na TV: 'Lei deve ser cumprida'

Após a polêmica informação que Jade Picon estaria cotada para uma novela da Rede Globo, muitos profissionais do meio artístico se opuseram a essa decisão, como é o caso de Hugo Gross, presidente do Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Estado do Rio de Janeiro (SATED-RJ).

Ele afirmou, em entrevista à coluna "Splash", que a instituição tentará barrar a participação de Jade Picon em "Travessia", próxima novela de Gloria Perez na Globo. "A lei é muito clara. Sem registro, não trabalha. Isso não é uma perseguição do sindicato a nenhum influencer, a nenhuma pessoa, isso não é uma perseguição às empresas que tão dando trabalho, porque nós, da arte, precisamos de trabalho, nós precisamos realmente que fomentem o trabalho", disse.

Segundo Gross, existem atores e atrizes com longa carreira que ainda não são respeitados. "Quando chegam nas emissoras, são mal tratados", afirmou.

"Eu não posso dizer por outras gestões, a lei sempre existiu e ela deve ser cumprida. Eu não posso dizer o que os outros presidentes faziam. Eu posso dizer que a minha gestão vai cumprir a lei. A gente vai fazer de tudo, dentro da legalidade, para que uma empresa de radiofusão entenda que tem que contratar profissionais e não pessoas que têm seguidores", completou ele.

(Estagiária Painah Silva, sob supervisão da Coordenadora de Conteúdo de Cultura, Sonia Ferro)