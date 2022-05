Jade Picon é alvo de críticas por atrizes, após escalação para novela das 21h

Após Lucas Pasin, colunista do UOL, publicar nesta terça-feira (10), em sua coluna, que Jade Picon participará da próxima novela das nove, Anna Rita Cerqueira, Nina Tomsic e Ana Hikari criticaram a escolha da ex-BBB nas redes sociais. As atrizes afirmam que é necessário estudo e muita dedicação para participar de uma novela, e não apenas vontade de se aventurar no teatro e aprender, como afirmou Jade Picon, em matéria que Anna Rita compartilhou para tecer críticas.

"Se aventurar no teatro [risos]. Na minha época, isso significava anos de estudo e panfletar para encher o teatro e receber, por fim de semana, às vezes o que não pagava nem a ida e volta para o teatro. Meus dez anos de curso de teatro se encontram de luto após essa notícia", disparou Anna Rita, que atuou na vigésima primeira temporada de Malhação.

Nina Tomsic, que interpretou Ingrid em “Quanto mais vida, melhor!”, da TV Globo, também fez comentários negativos sobre a participação de Jade na novela das nove, segundo a atriz, Jade não aguenta um dia. “Nossa profissão é pra gente qualificada. Não tem glamour, não é fácil e não é qualquer um que faz. Isso é no mínimo um desestímulo para tantas pessoas da profissão que batalham há anos por uma oportunidade nesse mercado de trabalho bizarro", completou. Tomsic apagou suas postagens após críticas de fãs da modelo.

Ana Hikari, umas das protagonistas de "As Five", comédia dramática veiculada pelo serviço de streaming Globoplay, republicou um story de Nina e completou “nossa profissão não é brincadeira. Não tem glamour. Não é moleza. A gente estuda pra car**** pra tá aqui”.

Segundo o colunista do UOL, o nome de Jade agradou a autora da novela assim que foi apresentado. Um dos motivos seria o fato de que a personagem para qual Picon é cotada é “uma jovem rica, bastante conectada nas redes sociais, que precisa lidar com maldades da internet, incluindo as famosas fake news”, afirmou Lucas em sua coluna.