Zaynara concorre ao prêmio WME Awards Brasil na noite desta terça (17)

A cantora Zaynara, de 23 anos, natural de Cametá, no nordeste do Pará, é uma das indicadas ao “WME Awards Brasil”, concorrendo na categoria “Revelação”. O evento, considerado um dos mais importantes da música brasileira, será realizado nesta terça-feira (17/12), no Teatro Renault, em São Paulo, com transmissão ao vivo pela DiaTV. Além de concorrer ao prêmio, a artista fará uma apresentação especial na cerimônia, consolidando o sucesso de seu ano meteórico.

Zaynara ganhou projeção nacional por meio de seu estilo Beat Melody, que conquistou o Brasil em 2024. No início de dezembro, a cantora foi aclamada pelo público ao vencer, por voto popular, a categoria “Revelação” no “Prêmio Multishow”. A trajetória de sucesso começou há cerca de um ano, quando sua apresentação ao vivo do hit “Quem Manda Em Mim” viralizou nas redes sociais, impulsionando sua carreira.

Desde então, Zaynara acumulou hits como “Sou Do Norte” e colaborou com grandes nomes da música brasileira. Entre os destaques estão a regravação de “Quem Manda Em Mim” com Pabllo Vittar e o dueto em “Aquele Alguém” ao lado de Joelma, a rainha do Calypso. Com carisma e autenticidade, Zaynara representa a força da música nortista no cenário nacional, reafirmando a relevância cultural do Pará e ampliando o alcance do ritmo regional pelo Brasil.