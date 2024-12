Revelação do Ano, Zaynara fala ao Grupo Liberal sobre representar o Pará no Multishow; assista

O jornalista e influenciador Juan Filder esteve na cobertura do Prêmio Multishow 2024, realizado no Rio de Janeiro, na noite da última terça-feira (03/12). Representando o Grupo Liberal, ele teve a oportunidade de entrevistar, com exclusividade, a cantora paraense Zaynara, que levou o troféu na categoria “Revelação do Ano”.

Em conversa antes da premiação, Zaynara expressou sua alegria em representar o Pará ao lado de outros artistas do Estado. “Estou muito feliz de representar o nosso Pará com tantos outros artistas incríveis que também vieram do Pará. Está sendo uma noite de celebração mesmo com todos nós do Estado”, disse a artista, que tem se destacado com os hits "Sou do Norte" e "Quem Manda em Mim".