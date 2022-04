Xuxa nega foto a fã e discute: 'Você não é bolsominion?'; vídeo

Circula nas redes sociais um vídeo onde Xuxa aparece se negando a tirar uma foto com uma fã, eleitora do presidente Jair Bolsonaro (PL). Nas imagens, a apresentadora aparece dentro de seu carro com um cachorro no colo, indagando uma mulher que se aproxima querendo um registro.

"Ué, Tuca, vem falar comigo? Tu não é Bolsominion? Não odeia quem é contra Bolsonaro?", diz Xuxa à fã.

"Eu falei isso para alguém?", pergunta a mulher, que se justifica em seguida: "Se alguém falou é porque estão querendo exatamente isso. Eu já vi até em grupos as pessoas falando isso. E eu falei: 'Bom, eu respeito ela, sempre respeitei, e espero que ela respeite minha decisão".

"Mas calma. Não é uma decisão apoiar uma pessoa...", rebate Xuxa. "Não quero nem discutir com você sobre isso...", responde a fã.

"Uma pessoa que fica contra meu público...", argumenta Xuxa novamente.

"Eu não minto. Te respeito para cacete. Tu sabes disso. Não quero discutir sobre isso", finaliza a mulher.