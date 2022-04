Andréa Sorvetão rebate alfinetada e pede que Xuxa respeite suas opiniões

A ex-paquita Andréia Sorvetão usou as redes sociais no último sábado (16) para desabafar sobre os comentários feitos pela apresentadora Xuxa Meneghel no podcast Papagaio Falante, de Sérgio Malandro. Um dos temas tratados no bate-papo foi a relação que a Rainha dos Baixinhos tinha com suas ex-assistentes de palco e se ainda mantinha contato com algumas delas. As informações são do portal Contigo.

A loira revelou que tinha contato com a maioria de suas ex-paquitas e considerava todas ótimas pessoas. Mas, algumas ela havia tirado de sua vida. “Para mim, todas são ótimas, são maravilhosas. Agora, tem algumas que eu não quero mais para minha vida, nunca mais perto de mim”, disse.

E prosseguiu: "São seres humanos que, para mim, são falhos. Quem sabe um dia pode dizer para mim assim: ‘Me arrependo, eu errei’, e pode ser que eu venha conversa", declarou.

Ao descobrir a "alfinetada", Sorvetão gravou um vídeo e desabafou. Ela pediu que suas opiniões sejam respeitadas. “Recebi muitas mensagens sobre uma matéria, uma declaração que está todo mundo comentado e que saiu em um podcast aí. Eu fui lá assistir e para uma pessoa que começa dizendo que tem facilidade em tirar as pessoas da sua vida e que, na realidade, ela nunca se esforçou nem se preocupou de mantê-las na vida dela. Na verdade, a pessoa nunca esteve na vida dele. É isso! Vida que segue e eu sigo aqui. Cada um com seus princípios e valores”, declarou.