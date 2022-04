Xuxa detona ex-paquitas: 'Algumas que eu não quero mais para minha vida'

Xuxa Meneghel deu o que falar após uma declaração sobre seu relacionamento com as paquitas, suas assistentes de palco nos anos 80, 90 e início dos anos 2000. Para o programa "Papagaio Falante", no YouTube, a apresentadora detonou algumas das ex-colegas de trabalho. As informações são do UOL.

A apresentadora revelou que há ex-paquitas que "não fala e não quer falar".

"Para mim, todas [as paquitas] são ótimas, são maravilhosas. Agora, tem algumas que eu não quero mais para minha vida, nunca mais perto de mim", declarou.

Mas, segundo a eterna Rainha dos Baixinhos, a relação com as ex-colegas pode mudar. "São seres humanos que, para mim, são falhos. Quem sabe um dia pode dizer para mim assim: 'Me arrependo, eu errei', e pode ser que eu venha conversar".

"No decorrer da minha vida as pessoas vão dizer: 'Nossa, mas a paquita nunca mais esteve perto. Nunca mais falou...' Não era para estar. E assim vai ser", completou Xuxa, sobre afastar pessoas de sua vida.