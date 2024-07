"Xógum" e "O Urso" lideram indicações para os prêmios Emmy da TV

O drama histórico "Xógum", a história arrebatadora de uma luta pelo poder no Japão feudal, recebeu 25 indicações nesta quarta-feira ao prêmio Emmy da televisão deste ano, liderando a lista de indicações.

A primeira temporada da série da rede FX concorrerá ao prêmio de melhor série dramática, o principal troféu do Emmy, com a última parte da saga da realeza britânica "The Crown", da Netflix, entre outros.

Outro programa do FX, "O Urso", ambientado em um restaurante, recebeu 23 indicações, incluindo uma para melhor comédia, categoria que venceu no último Emmy.

Entre as outras comédias indicadas estão "Abbott Elementary", da ABC, que se passa em uma escola subfinanciada da Filadélfia, e "Hacks", da HBO, sobre uma comediante septuagenária e uma escritora da geração millennial.

