Pará e Amazônia nas telas: conheça plataformas gratuitas para assistir filmes do Estado e da região

Com uma rica e criativa produção cultural, o Pará se destaca também com produções audiovisuais que retratam as tradições, paisagens e questões sociais únicas do Estado.

Entre filmes e séries, essas produções, que muitas vezes são feitas sem apoio financeiro público, alimentam a vitrine cultural e reforçam a importância de preservar e valorizar a diversidade cultural do Pará no cinema brasileiro.

Com a tecnologia, o acesso à cultura se tornou mais democrática, possibilitando que mais pessoas conheçam as múltiplas realidades da própria região em que moram, muitas vezes invisibilizada em outras áreas do país.

Atenta a isso, a Redação Integrada de O Liberal selecionou algumas plataformas de streamings gratuitas para você assistir a produções cinematográficas feitas na Amazônia e curtir as obras feitas aqui ou ainda, caso não more no Norte, possa conhecer mais sobre o Pará e a região amazônica.

AmazôniaFlix

O AmazôniaFlix é uma plataforma de streaming gratuita que dispõe de um catálogo com 41 produções entre filmes de ficção, documentários e séries feitos nos 8 países da Pan-Amazônia + Guiana Francesa.

Para assistir, siga o tutorial abaixo:

Acesse o site amazoniaflix.com.br; Ainda na tela principal, clique em Degustação de Filmes; Você será redirecionado para a aba "Mostra Égua do Filme", onde está o catálogo; Role a tela para baixo, escolha o filme e clique em "Assista". Uma tela será aberta com o filme e algumas informações sobre ele, como sinopse, duração, classificação, ano de produção.

Página principal do "AmazôniaFlix" (Foto/AmazôniaFlix)

Cinemateca Paraense

Outra opção de streaming gratuito é o Cinemateca Paraense. Nele você tem acesso livre a curtas, médias e longas-metragens, animações, documentários, séries, webséries, videoarte, videoclipes e videodança. Para acessar, siga o passo a passo abaixo:

Acesse o site cinematecaparaense.org; Clique em "Acervo", escolha alguma opção da aba e selecione a produção que deseja assistir; Uma tela será aberta com a produção e algumas informações sobre ela, como sinopse, ficha técnica, duração, local e ano de produção, entre outros detalhes.

Página principal do "Cinemateca Paraense" (Foto/Cinemateca Paraense)

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de oliberal.com)