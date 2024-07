Para curtir: produtor de conteúdo lista filmes e séries para o mês de julho

Com 15 dias para curtir julho, muitas pessoas trocam a badalação dos balneários para aproveitar a calmaria das suas casas. Uma das opções para aproveitar o tempo livre é assistir filmes e maratonar séries. Além das opções dos cinemas, ainda tem as dos streamings, que seguem com muitas novidades este mês.

O estudante de Jornalismo da UFPA, Lucas Lorran, trabalha como videomaker mobile e social media, mas também dedica o seu tempo para criar de conteúdo relacionado ao audiovisual. “Esse mundo na internet é minha casa. No meu perfil @olucaslorran eu falo especificamente sobre cinema e produção audiovisual no geral. Dando foco para o cinema feito na Amazônia/Pará pelos profissionais daqui mesmo. Por que eu acredito que grandes histórias são gravadas aqui”, disse o profissional.

As dicas de filmes de Lucas Lorran tem alguns clássicos. “Como tem muitos lançamentos chegando esse mês, selecionei alguns, mas ainda tem aqueles já lançados que super merecem uma maratona”, pontua.

- Maxxxine, nos cinemas: é um terror moderno que homenageia o terror dos anos 80 e o subgênero Giallo italiano. Quem quiser curtir um terrorzinho com serial killer e ainda aclamar a neta da grande atriz Maria Gladys, pode ir aclamar nos cinemas. Tenho um conteúdo especial falando sobre as referências desse filme no meu perfil, “Giallo Paraense”.

- ⁠Reassistir a Franquia dos X-Men: Aqui é para se preparar para a chegada do filme Deadpool e Wolverine no final do mês. Esses filmes são clássicos do mundo nerd e super vibe férias em família e amigos. A trilogia original X-Men tem muito gosto de Nostalgia de férias na infância vendo TV Globo. Aproveita e já assisti os filmes do Deadpool também que são super homenagens cômicas aos super-heróis.

- ⁠Wolverine e Deadpool: Esse é para os nerds que acompanham a Marvel e para os que estão com saudades dos Hugh Jackman no traje do X-men mais famoso do mundo. O filme promete revisitar as franquias antigas dos X-men e tecer um novo destino para os X-men nos cinemas. Só não levem as crianças, porque o Deadpool é bem pesadinho para os pequenos.

- ⁠Meu Malvado Favorito 4, nos cinemas: As crianças vão amar reencontrar o vilão mais paizão do cinema, né? O filme já tá on nos cinemas. O Gru agora tem um filho que não é muito seu fã, isso já rede umas boas horas de diversão. Aproveita e maratona os 3 primeiros filmes com a garotada que é lazer garantido.





- ⁠Ninguém Sai Vivo Daqui: Esse é para a galera que curte um drama brasileiro baseado em histórias reais. O filme narra a história do Centro Psiquiátrico Hospitalar Barbacena, onde atrocidades ocorreram. É um filme bem pesado, mas que reforça a luta anti-manicomial no Brasil e a necessidade de cuidar dos pacientes psiquiátricos.

- ⁠Curtas da Inovador Talvez: Claro que eu ia indicar produções paraense, né? No canal da produtora Inovador Talvez tem vários curtas produzidos e premiados. Mimeis favoritos são Dorso, O Filho do Homem e Musa Pagã. E ainda tem disponível o filme de distopia paraense “A Besta Pop”. Eu indico sempre esses para quem quer conhecer mais sobre o que está sempre produzido no Pará quanto a cinema.

- ⁠A Viagem dos meus sonhos: Esse aqui é para quem está se preparando para uma boa viagem ou pensando em viajar. O filme é muito engraçado e traz uma lição muito bonita de “aproveite hoje o que tiver de aproveitar”. O filme acompanha uma funcionária que depois de saber que só tem poucos meses de vida, decide gastar toda sua economia de anos na sua viagem dos sonhos. Tu terminas o filme e não sabe se rir ou passa uma passagem aérea no cartão.

- Mama-mia: Esse é para os fãs de musicais e curtem férias na praia. O filme tem personagens inesquecíveis, uma história lindíssima sobre amor entre mãe e filha e grandes hit musicais do cinema. Só de assistir a fotografia desse musical tu já se teletransporta para as ilhas gregas.

Lucas Lorran ainda separou algumas séries para maratonar. Confira!

- Pedaço de Mim, na Netflix: essa aqui tá chocando e deixando todo mundo colado na tela até o último capítulo. A história é muito intrigante e as atuações te deixam dividido entre o que pensar sobre a situação. É uma série em formato noveleta que traz um pouco do melodramático que gostamos nas nossas novelas, mas com um suspense típico de série da Netflix.

- Justiça, na Globoplay: A série ganhou uma nova temporada esse ano com novas histórias. Eu digo sem medo: ARTE. A trama, o desenvolvimento, a trilha sonora… tudo nela é bem gostoso de acompanhar. A cada episódio, tu ficas com mais raiva e emocionado com o desfecho de cada um daqueles personagens injustiçados.

- Turma da Mônica - A Série, na Globoplay: Essa aqui eu amo demais. O elenco nasceu para esses personagens e a série tem um mistério nível “armações de Cebolinha”, que parece ter sido escrito por uma criança de tão leve e divertido que é.

- House of Dragon, na Max: Difícil não citar esse aqui. A segunda temporada chegou super cobiçada e está entregando tudo o que pedimos (ou nem tudo também). O prequel de Game of Thrones tem honrado o que foi a série original e espero que tenha um final bem melhor que a primeira também.

- Arcane, na Netflix: Para muito além dos fãs de League of Legends, Arcane se consolidou com uma animação belíssima e emocionante. As cores, as animações e o roteiro tornam cada episódio uma verdadeira maravilha para os olhos. Não precisa conhecer o jogo para assistir. Uma nova temporada chega no final do ano, então vale a pena maratonar a que já está disponível.