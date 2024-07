5 filmes que retrataram a história da independência dos Estados Unidos; veja

Neste 4 de julho, os Estados Unidos comemoram uma das datas mais importantes da história do país: O Dia da Independência americana. Além de ser feriado, a data é comemorada com uma série de eventos em várias capitais, especialmente em cidades como Washington, Nova York e Los Angeles, com queima de fogos de artifício, desfiles e festivais.

A origem desta data remete ao período de pré-independência, quando as terras que atualmente fazem parte dos Estados Unidos eram formadas por 13 colônias ao longo da costa leste. Dominadas pela Inglaterra, essas colônias tinham certa autonomia e realizavam suas próprias eleições locais. Essa liberdade cultivou um senso de identidade que se tornaria a base do movimento de independência a partir de 1750.

VEJA MAIS

Para te ajudar a entender melhor a história da independência dos Estados Unidos, separamos uma lista com cinco filmes que vão te ajudar a mergulhar e descobrir cada detalhe por trás dessa data tão importante para os americanos.

Confira 5 filmes que retrataram a história da independência dos EUA

O Patriota (2000): Estrelado por Mel Gibson, a dramaturgia do filme se passa durante a Guerra de Independência dos EUA em 1776 e retrata a luta de um ex-combatente que deixa sua vida pacífica para lutar pela libertação de seu país. Hamilton (2020): Foi um musical filmado ao vivo e aborda a vida de Alexander Hamilton, um dos pais fundadores dos EUA e primeiro secretário do Tesouro. A produção apresenta uma visão contemporânea dos eventos históricos. Nascido em 4 de Julho (1989): Um Drama estrelado por Tom Cruise sobre o veterano da Guerra do Vietnã Ron Kovic, que se torna um ativista anti-guerra após ficar paraplégico. O filme foi indicado a 8 Oscars. Lincoln (2012): Dirigido por Steven Spielberg, o filme retrata os esforços do presidente Abraham Lincoln para abolir a escravidão e concretizar os ideais da Declaração de Independência. Venceu 2 Oscars. The Crossing (2000): Minissérie que dramatiza a travessia do rio Delaware por George Washington e suas tropas, um evento crucial durante a Guerra de Independência.