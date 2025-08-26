Capa Jornal Amazônia
Wanda Monteiro: 'Mestre Damasceno sempre foi um Encantado"

Filha do saudoso escritor Benedicto Monteiro, Wanda foi homenageada juntamente com Mestre Damasceno na 28ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes em Belém

Eduardo Rocha
Wanda Monteiro e Mestre Damasceno foram os homenageados da 28ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes (Divulgação)

A escritora paraense Wanda Monteiro, filha do saudoso escritor Benedicto Monteiro, foi homenageada juntamente com Mestre Damasceno na 28ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes, organizada pela Secretaria de Estado de Cultura (Secult) no Hangar - Centro de Convenções da Amazônia, no período de 16 a 22 deste mês de agosto. Wanda lamentou nesta terça-feira (26) o falecimento de Damasceno aos 71 anos de idade, em decorrência de pneumonia e insuficiência renal, em Belém. 

"Meu querido amigo Mestre Damasceno sempre foi um Encantado. Somos todos gratos pelo legado cultural inestimável que deixou para os brasileiros. Esse homem, orgulho do povo paraense não morreu, apenas se encantou e sua arte sempre viverá pulsando em nossos corações", enfatizou Wanda Monteiro.

Palavras-chave

Cultura

Morte de Mestre Damasceno

Mestre Damasceno

Cultura
