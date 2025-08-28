Walter Salles, diretor de 'Ainda Estou Aqui', posa com discos de Dona Onete
Publicação da cantora paraense mostra diretor de do filme premiado com discos como Rebujo e Bagaceira
Nesta quinta-feira (28/8), a cantora paraense Dona Onete surpreendeu seus seguidores ao publicar no Instagram uma foto do diretor Walter Salles, vencedor do Oscar e diretor do premiado Ainda Estou Aqui (2024). Na imagem, o cineasta aparece segurando alguns LPs da artista, ícone do carimbó.
Na legenda, a cantora não escondeu a empolgação: "Meus amores, olha que chique! Walter Salles com meus LPs! Estou me achando 💅! Walter, sou sua fã e torci muito no Oscar, viu?", escreveu.
Entre os álbuns que aparecem na foto estão "Rebujo" (2019), com faixas como “Mexe Mexe” e “Tambor do Norte”, e o mais recente "Bagaceira" (2024), que traz músicas como “Festa no Ver-o-Peso” e “Avesso do Avesso”.
Nos comentários da publicação, internautas celebraram o encontro inusitado. "Nossa diva merece um fã especial assim né 😍", escreveu uma seguidora. "Chique pra ele ter o privilégio de escutar o som divino da senhora!!!!!!♥️♥️♥️", disse outra.
Walter Salles ganhou notoriedade internacional com Central do Brasil (1998), indicado ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro e Melhor Atriz para Fernanda Montenegro. Em 2024, o diretor voltou ao centro das atenções com Ainda Estou Aqui, longa aclamado pela crítica que recebeu indicações de Melhor Filme e Melhor Filme Internacional, vencendo nesta última categoria e se tornando o primeiro filme brasileiro a conquistar tal feito.
